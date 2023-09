Come invecchiare in salute, incontro a Miagliano (foto di repertorio)

Il comune di Miagliano in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Biella e in aderenza al progetto “Biella in Salute” ha in programma l’incontro dal titolo “Come invecchiare in salute”. Avrà luogo venerdì 22 settembre, al salone dell'oratorio parrocchiale, con orario d'inizio alle 20.30.

I relatori sono Bernardino Debernardi, già responsabile di Geriatria dell'Ospedale dal 2006 al 2015, e Vito Marinoni, attuale responsabile di Geriatria dell'Ospedale. Le tematiche verteranno su: i segreti delle popolazioni che invecchiano di più nel mondo, il ruolo del patrimonio genetico e degli stili di vita, come mantenere una buona forma fisica e come prevenire o allontanare l’insorgenza di demenze in tutte le loro forme.