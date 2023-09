Valdilana, il saluto della comunità a don Gianni: “Grazie per il servizio svolto per 20 anni” (foto dalla pagina Facebook di Comune Valdilana)

La comunità di Valdilana si è stretta al suo parroco nel giorno dei saluti. Poco fa il Comune ha pubblicato una struggente lettera sui propri canali social: “Don Gianni, ti lo salutiamo e ringraziamo per il servizio svolto nelle nostre comunità parrocchiali per vent’anni anni. Il momento del saluto ad un parroco è sempre delicato, emozionante, perché il sacerdote non ‘lavora’ in un ufficio, ma è testimone di vita, fratello e padre di tutta la comunità. Don Gianni, vent’anni sono un bel percorso di vita trascorso con noi e questo ci rende felici. Oggi, attraverso eventi, episodi, istantanee che affiorano nella mente, abbiamo la possibilità di ricordare momenti di vita “vissuta” insieme a te".

E aggiunge: "Grazie don Gianni per esserti preso cura di noi e grazie perché lo hai fatto con delicatezza, semplicità e amore. Crediamo che davvero la tua missione ci abbia regalato la possibilità di comprendere che le vicende alterne della vita vadano affrontate con fede, che il rapporto con l’altro che ci è davanti vada gestito non con durezza, ma con tenerezza e comprensione. Tutta la comunità Ti è grata per l'impegno profuso nell'opera svolta durante questi anni di ministero sacerdotale in mezzo a noi, per il cammino fatto insieme, per i valori umani, sociali e cristiani che hai proposto e che, proprio perché significativi ci guideranno nel nostro percorso futuro. Ed è un futuro che non ci vede lontani, in quanto, anche se ci sarà un po' di distanza fisica e qualche acciacco, sappiamo che potremo ancora contare su di te e la tua, ne siamo certi, sarà una vicinanza concreta. E’per me motivo di orgoglio, da parte di tutta la comunità, poterti manifestare, con cuore sincero, sentimenti di gratitudine. Ti vogliamo bene”.