Sorriso di Lisa, un successo la raccolta fondi per regalare parrucche alle donne malate di tumore

Bastava il colpo d’occhio del giardino affollato di persone, la sera di sabato 2 settembre, per capire che la serata dedicata a “Il sorriso di Lisa” era stata un successo. Ora c’è anche un bilancio della raccolta fondi: per il progetto che regala parrucche alle donne malate di tumore che perdono i capelli a causa della chemioterapia sono stati donati 2.600 euro.

Sono il frutto delle offerte che i partecipanti alla festa in musica hanno lasciato nel grande salvadanaio con il logo del Fondo Edo Tempia e sono la parte, un euro per ogni consumazione, che la caffetteria Interno 21, il locale che Annalisa “Lisa” Livorno aveva deciso di aprire, ha scelto di trasformare in un contributo per le finalità della serata.

La consegna della donazione è avvenuta nei giorni scorsi, con l’incontro tra la presidente della Fondazione Tempia Viola Erdini e Alessandro Larocca, il marito di Annalisa Livorno e colui che ha voluto onorarne la memoria con il progetto dedicato alle donne malate di tumore al seno, la stessa malattia che aveva colpito la moglie, morta a novembre dell’anno scorso. Fin dai giorni del lutto, aveva lanciato un appello: niente fiori, ma donazioni per aiutare chi sta soffrendo per il cancro. Tantissime persone avevano risposto subito, al punto che già in primavera, insieme ad Asl Biella e all’associazione Cancro Primo Aiuto di Monza, era stato possibile avviare il progetto.

La festa del 2 settembre è servita per una nuova raccolta di fondi ma anche per onorare la memoria di Annalisa Livorno con un momento allegro. Ad animarlo, nel giardino intorno a Interno 21 e alla sede del Fondo Edo Tempia, sono intervenuti tre gruppi biellesi (Schegge Sparse, Elisa e i Maleducati e Vasco Rock) e il cantautore torinese Alessandro Canina. La Fonderia Musicale ha garantito il supporto tecnico, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha aggiunto il suo sostegno.