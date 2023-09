Biella ripresa dal TGR, Corradino e Ramella Pralungo sui risultati del PNRR.

È comparso nell’edizione TGR Piemonte, delle ore 14:00, lo scorcio del Battistero di Biella, in primo piano il Sindaco, Claudio Corradino e il Presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo.

I rappresentanti di Biella hanno esposto l’andamento degli interventi legati al PNRR e i relativi interventi a favore di: lavori pubblici, scuole, riqualificazione e sicurezza di edifici e impianti.

Le scuole passano in prima posizione con l’intervento più oneroso, seguite dagli interventi di sicurezza stradale, gli interventi sugli impianti sportivi (conclusi e ancora in corso) e la riqualificazione degli edifici adibiti al pubblico, anche per migliorare la qualità del lavoro.

Biella si rivela una realtà attiva e propositiva, a favore degli ampi investimenti territoriali di cui dispone e disporrà.