Biella, il Comune torna ad assumere

Il Comune di Biella torna ad assumere. Sono infatti stati pubblicati quattro bandi di Concorso pubblico, la cui domanda dovrà essere presentata entro le ore 12,00 di giovedì 5 ottobre 2023.È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Specialista dell’Area Tecnica – Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni (ex Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D) a tempo pieno e indeterminato.

E’ indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 5 posti di Istruttore Amministrativo-Contabile – Area degli Istruttori – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze Armate e n. 1 posto riservato agli operatori volontari del Servizio Civile, da destinare a diversi Settori comunali.

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 5 posti di Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 2 posti riservati in favore dei volontari delle Forze Armate, da destinare a diversi Settori comunali.

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti di Specialista in attività amministrative e contabili – Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni (ex Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – cat. D) – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze Armate, da destinare a diversi Settori comunali.