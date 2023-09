"I funghi velenosi non si devono rompere!", un lettore

"A tutti coloro che rompono i funghi velenosi ..state a casa...capisco che siete inerti ed ignoranti...ma state a casa..non è un obbligo andar per boschi ..ci sono i centri commerciali per voi". Il buon "fungaiolo" sa infatti che non si devono danneggiare o, peggio ancora, schiacciare i funghi non commestibili. Questi potrebbero infatti essere il pasto di animali del bosco sono inoltre importanti perchè molti svolgono anche un ruolo fondamentale per la sopravvivenza di altre piante e alberi circostanti, con cui vivono in simbiosi.

E' lo sfogo di un lettore da anni con il tesserino per raccogliere i funghi, che aggiunge: "Senza contare che fazzoletti e pacchetti di sigarette si possono riportare a casa, quest'anno ce ne sono tantissimi in giro, addirittura di più rispetto agli anni scorsi. Vado da sempre per boschi..ma questo anno è un disastro".