Rugby, Serie A - Test match Biella Rugby vs Rugby Union Milano





Buone sensazioni dopo la prima amichevole ‘vera’ di quelle in programma prima dell’inizio della stagione regolare del campionato di Serie A 2023/2024.

Lo scenario è stato quello splendido della Cittadella del Rugby, nuovamente popolato da numerosissimi sostenitori che per la prima volta hanno avuto modo di conoscere la nuova rosa gialloverde schierata al completo contro Rugby Union Milano, compagine ripescata dal campionato di Serie B che quest’anno giocherà nello stesso girone di Biella Rugby.

48-21 è il risultato finale al termine di ottanta minuti suddivisi in due tempi regolari interrotti da un water break per tempo. Tutti convocati e cambi liberi per entrambe le squadre schierate.

Otto mete e quattro trasformazioni è quanto Biella Rugby è riuscito a produrre. Nove mete e due trasformazioni sono stati segnati dall’apertura Gilligan, gli altri marcatori nell’ordine: Ghelli, De Lise, Ramaboea, Vaccaro, Marco Ledesma e Nastaro.

Le sensazioni dell’head coach Alberto Benettin, head coach Brc: “Oggi ho visto tanta voglia di giocare, attaccare e segnare e su questo sono stati molto efficaci. Da migliorare la difesa: perdevamo metri troppo facilmente e abbiamo subito tre mete che non avremmo dovuto prendere. Anche sulla disciplina dobbiamo stare più attenti, perché un atteggiamento superficiale su questo punto favorisce troppo gli avversari. Nonostante i diversi innesti, il gruppo è compatto e ben integrato. Molti hanno giocato davvero bene, non posso che essere soddisfatto”.