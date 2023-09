Chiorino/ddl filiera formativa tecnologico-professionale: "Garantisce pari dignità ai percorsi di formazione professionale"

"Il Governo Meloni sta tracciando la strada per garantire la crescita di questa Nazione e il DDL di oggi è un'ulteriore tassello che va in questa direzione. Il futuro passa dal lavoro e non dall'assistenzialismo: con il Governo Meloni si stanno finalità ponendo le basi per garantire ai nostri giovani le competenze adeguate richieste alle imprese favorendone la competitività e preservando e valorizzando quel Made in Italy che tutti ci invidiano e che ci rende grandi nel mondo. La costruzione di una filiera professionalizzante che arrivi fino al livello terziario è da sempre la soluzione migliore per garantire alle imprese le professionalità di cui hanno bisogno ed ai giovani un'occupazione stabile, nel rispetto delle reciproche prerogative tra Stato e Regioni - così l'assessore a Istruzione e Merito della Regione Piemonte di Fratelli d'Italia Elena Chiorino commenta l'approvazione del DDL approvato oggi dal Consiglio dei Ministri - Il disegno di legge approvato oggi dal Governo Meloni riconosce la pari dignità dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza delle Regioni e dei percorsi di istruzione statale. Gli studenti dei percorsi di IeFP potranno accedere direttamente ai percorsi terziari professionalizzanti come agli altri studenti dell’Istruzione Professionale statale e potranno accedere direttamente all’esame di stato senza dover preventivamente sostenere una prova di accesso per poi poter frequentare anche le Università e le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. Bene - ha sottolineato Chiorino - la definizione di un efficace sistema di passerelle tra le diverse filiere formative e mi ritengo particolarmente soddisfatta per la scelta della modalità attuativa attraverso i campus, che molto riprendono quanto già positivamente sperimentato da Regione Piemonte con le Academy con cui abbiamo inteso declinare percorsi condivisi con la imprese, graduali e continui, lungo tutto il corso della vita anche come strumento di politica attiva per i lavoratori. Voglio ringraziare il Ministro Valditara e il Ministro Calderone - ha concluso Chiorino - che sono stati molto disponibili nell’accogliere le istanze per valorizzare l’importante segmento del sistema di Istruzione e Formazione di competenza regionale che riceve dal Ministero del Lavoro l’unica fonte di finanziamento statale”.