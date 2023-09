Scacchi, manca poco al 12° Torneo Internazionale “Città di Biella”

La macchina dello Scacchi Club Valle Mosso - Biella, oliata da undici edizioni di successo, è ormai pronta per dare il via alla 12a edizione del torneo che rappresenta il fiore all’occhiello della stagione sportiva scacchistica biellese: il Torneo Internazionale “Città di Biella”.

Il torneo sarà in programma da venerdì 22 settembre a domenica 24 settembre e, come accade dalla terza edizione, il palcoscenico sarà Città Studi ed in particolare l’ampia e luminosa Biblioteca.

Si attendono a Biella un centinaio di giocatori, provenienti dall’Italia e dall’estero, che nei tre tornei in cui è suddivisa la manifestazione (in base alla forza di gioco dei partecipanti) si sfideranno sulla lunghezza di cinque partite. Gli incontri sono in programma venerdì sera alle 19:30, sabato alle 9:30 ed alle 15:30, domenica alle 9:00 ed alle 14:30. È possibile assistere agli incontri: l’ingresso è gratuito ed è richiesto solo di mantenere un rigoroso silenzio e di spegnere i telefoni cellulari (o altre apparecchiature elettroniche).

Il Consiglio Direttivo dello Scacchi Club Valle Mosso, guidato dal Presidente Elisabetta Celitoso, esprime “la propria soddisfazione per essere riusciti anche quest’anno a organizzare il torneo, divenuto un appuntamento molto conosciuto nel panorama scacchistico. Ciò non sarebbe stato possibile senza il supporto di Città Studi, del Comune di Biella e degli sponsor che ci sostengono nell’attività, ai quali va un grande ringraziamento”.