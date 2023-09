Filo60: con Pozzi Electa si parla di “Made in Italy e Sostenibilità-Un modello di business” - Foto pagina FB Filo60

Offrire valore ai clienti spiegando perché si è scelto un modello di business orientato a nicchie di mercato e vocato al Made in Italy: è l’obiettivo che Pozzi Electa si propone con il talk dal titolo: “Made in Italy e Sostenibilità - Un modello di business”, nell’ambito dei “Dialoghi di Confronto” della 60a edizione di Filo, che si svolge il 20 e 21 settembre a Allianz MiCo–Milano (via Gattamelata 5).

L’appuntamento è a Allianz MiCo-Milano, Networking Area di Filo giovedì 21 settembre alle ore 10.30.

Pozzi Electa ha uno stretto legame con il territorio dove sorgono i suoi impianti, la Val Seriana, e una lunga tradizione imprenditoriale, testimoniata dalla presenza in azienda della quinta generazione. Da sempre attenta alla sostenibilità ambientale e sociale, vanta un know-how che si tramanda sia in termini di manifattura che di competenza tecnica da condividere con il mercato, anche attraverso una rigorosa selezione dei fornitori-partner.

La scelta di Pozzi Electa di operare in un mercato di nicchia vuole contrastare la tendenza verso produzioni al ribasso, che comportano sfruttamento ambientale, umano e di risorse, puntando invece sulla ricerca di clienti aperti alle tematiche della sostenibilità socio-ambientale e pronti a valorizzare le produzioni coerenti con questi contenuti.