Aprire una società a Gibilterra - La Guida

Gibilterra, piccola nazione posta all'estremità meridionale della penisola iberica, si trova in una posizione strategica nel Sud Europa, sul Mar Mediterraneo tra Spagna e Africa. L'economia locale è prevalentemente basata su servizi e industrie ad alto valore aggiunto, come turismo, attività portuali e marittime, gambling online e servizi finanziari. Grazie al suo particolare status fiscale e alle moderne infrastrutture, Gibilterra può e sta per diventare una capitale finanziaria internazionale, al pari di Dubai: sempre più imprenditori italiani decidono di aprire una società a Gibilterra.





Perché scegliere Gibilterra per aprire una società?





Gibilterra offre numerose ragioni che la rendono una scelta ideale per costituire una società, tra cui:





Statuto fiscale vantaggioso: Gibilterra ha un'imposizione sulle imprese più bassa rispetto ad altre giurisdizioni di paesi appartenenti alla Comunità Europea e sopra tutto dell'Italia. Questo sistema fiscale attraente può permettere alle imprese di ridurre costi e oneri fiscali.

Stabilità politica: Sebbene appartenga al Regno Unito, Gibilterra gode di una certa autonomia politica e legislativa da parte del governo britannico, offrendo una stabilità politica e legale non sempre presente in altre giurisdizioni.

Infrastrutture e collegamenti: Gibilterra possiede infrastrutture moderne, inclusi collegamenti tecnologici e di trasporto, che facilitano le operazioni commerciali sia locali che internazionali.





Come aprire una società a Gibilterra?

Il processo per aprire una società in Gibilterra è semplice e ben definito dalla giurisdizione locale. I passaggi principali sono:





Scegliere il tipo di società: L'opzione più comune per costituire una società e la limited company (società a responsabilità limitata). Questa società deve prevedere almeno un amministratore e un azionista: uno degli amministratori al minimo deve essere residente a Gibilterra. Presentare domanda al Registro delle Imprese: Per la registrazione della società, è necessario presentare la documentazione richiesta al Companies House di Gibilterra. Quest'ultimo controlla le informazioni fornite e, se rispettano i requisiti, registra la nuova società. Aprire un conto bancario a Gibilterra: Per iniziare a operare, la nuova società deve aprire un conto bancario sul territorio di Gibilterra Ottenere eventuali licenze o autorizzazioni richieste: a seconda della natura della società e delle attività commerciali che intende svolgere, potrebbero essere necessarie specifiche licenze o autorizzazioni da parte delle autorità locali.





Stabilire un ufficio e possibilità di domiciliazione commerciale

Non è obbligatorio avere un ufficio fisico a Gibilterra, ma molte aziende scelgono di stabilirne uno per consolidare la loro presenza sul territorio. Senza dubbio, è un vantaggio. In alternativa, le imprese possono usufruire dei servizi di domiciliazione commerciale, che consentono di mantenere un indirizzo legale a Gibilterra condividendo i costi di un ufficio in città.





Gibilterra conta 30.000 abitanti - Considerazioni sulla popolazione





Gibilterra è un territorio britannico d'oltremare in cui residenti sono estremamente vari da un punto di vista etnico, culturale e linguistico. Gibilterra è una penisola i cui abitanti, noti come "Llanitos", parlano principalmente la lingua inglese, ma sono anche fluenti in spagnolo e "llanito", un mix di inglese e spagnolo con influenze da altre lingue mediterranee.





Servizi professionali per aprire una società in Gibilterra





Nel mondo degli affari, la scelta del paese di residenza dell'impresa è fondamentale.

Gibilterra, con il suo regime fiscale favorevole e speciale, si presenta come una scelta attraente per molte persone e imprese. La Gibraltar Companies Ordinance 1930, una legge specifica che regola l'apertura delle società, rende la gestione di un'impresa locale un'opzione interessante.

Durante il processo di avvio, è necessario presentare diversi documenti. Il nome dell'azienda, il numero delle azioni, i nomi degli amministratori (con copia del passaporto) e il capitale sociale sono solo alcune delle informazioni richieste. Un'azienda come Kyrion assiste i clienti durante questo processo, garantendo che tutti i documenti siano presentati correttamente e in modo tempestivo.

Inoltre, Kyrion offre assistenza e una serie di servizi (a un costo molto competitivo) che presentano significativi vantaggi e possono, ad esempio, aiutare le imprese nella costituzione della sede della loro società a Gibilterra. Tra questi:

Creazione di società: assistono i clienti nella costituzione di società, occupandosi di tutte le formalità legali e burocratiche connesse.

Contabilità e fiscalità: si forniscono servizi di contabilità e consulenza fiscale, per garantire che la società rispetti tutte le normative locali e internazionali in materia di imposte, conti e bilanci.

Domiciliazione commerciale: servizi di domiciliazione commerciale, che consentono alle società di avere un indirizzo legale a Gibilterra.

Consulenza legale: consulenza legale su una serie di questioni, tra cui contratti commerciali, diritto del lavoro, diritto societario e molto altro.

E' fortemente consigliato di aprire una società offshore a Gibilterra nel pieno rispetto della trasparenza fiscale.





Aliquota per aprire una società a Gibilterra

Per riassumere, la decisione di avviare una società a Gibilterra può rappresentare un eccellente investimento per numerose aziende, data la favorevole tassazione sul reddito, la stabilità politica garantita dal governo locale e le strutture moderne presenti sul luogo. Il patrimonio fiscale di Gibilterra, ad esempio, consente un'amministrazione delle tasse assai vantaggiosa per gli azionisti, rendendo questo territorio una base ideale per la crescita economica.





Imposta sulle plusvalenze e sui profitti in borsa

La tassazione sulle plusvalenze è un altro aspetto da considerare. Gibilterra non applica l'imposta sulle plusvalenze, un vantaggio notevole per gli azionisti che vogliono reinvestire i loro profitti. In aggiunta, il certificato di residenza fiscale, rilasciato dal governo di Gibilterra, offre ulteriori benefici fiscali agli azionisti.





Se sta considerando questa opzione, il team di esperti di Kyrion è a disposizione per ogni fase del processo, dalla costituzione della società alla gestione del Suo patrimonio. Non esitare a contattarci per una consulenza in italiano, saremo lieti di aiutarla a fare il miglior investimento possibile.

Nota: Questa guida è stata creata per fornire un quadro generale del processo di apertura di una società a Gibilterra, secondo le direttive della Gibraltar Financial Services Commission. Non deve essere considerata come consulenza legale o fiscale. Si consiglia sempre di consultare un professionista o un avvocato qualificato prima di prendere decisioni legali o fiscali. Le leggi e i regolamenti possono cambiare e le informazioni contenute in questa guida possono non essere aggiornate o accurate alla data di lettura.