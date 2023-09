1° Conferenza delle Regioni a Biella, Chiorino e Piacenza: “Raccontiamo le eccellenze del territorio”.

Si terrà domani, martedì 19 settembre, la seduta congiunta delle Commissioni X e XI (Istruzione, Lavoro e Formazione) della Conferenza delle Regioni, presso lo stabilimento F.lli Cerruti, che donerà a Biella l’occasione di valorizzare il proprio territorio.

L’Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione, Elena Chiorino definisce gli obiettivi dell’operazione: “Biella avrà l’occasione di raccontare e raccontarsi, attraverso le eccellenze territoriali: occorre lavorare in sinergia per accrescere il valore di un territorio già ricco e far sì che le realtà locali rimangano ai biellesi. Ringrazio l’operato di Carlo Piacenza per aver rivalutato il lanificio F.lli Cerruti, che accresce le potenzialità del mondo del lavoro”.

Istruzione e formazione saranno i temi chiave della Conferenza e grazie al sostegno delle realtà manifatturiere, si intende gettare le basi per il lavoro di domani e accrescere la competitività biellese: “Per poter garantire lavoro ai nostri figli – continua Chiorino – occorre concentrarsi sulla riduzione del mismatch e bilanciare le competenze acquisite, con le necessità lavorative; questo è l’obiettivo delle Academy: accrescere quelle figure professionali di cui la nostra realtà ha bisogno”.

Grazie alla seduta congiunta delle Commissioni, si intende potenziare il dialogo fra i sistemi interessati al mondo del lavoro, per promuovere, di conseguenza, istruzione e formazione più adeguate.

Carlo Piacenza, leader assoluto del Cashmere, offre la sua visione a favore dell’iniziativa: “Il manifatturiero rappresenta l’ultimo baluardo del Made in Italy e occorre valorizzarlo! Arte, cultura, qualità e imprenditoria sono i fiori all’occhiello del panorama italiano: i grandi brand sono la cassa di risonanza delle nostre eccellenze, ma senza la manifattura non potrebbero esistere”.

L’acquisizione di Cerruti ha permesso a Biella di mantenere un’importante polo di qualità, evitando la dispersione di quelle figure essenziali al funzionamento dell’azienda, che avrebbero dovuto riversarsi al di fuori della provincia.

“Il cuore pulsante di un’azienda sono le persone – conclude Piacenza – non esistono solo i numeri! La capacità di adattamento ci permette di mantenere vive le nostre tradizioni e grazie a persone di valore renderemo Biella più competitiva. Il valore si costruisce attraverso gli studenti e nonostante le avversità del tessile rimango fiducioso: spero un giorno, che questo sogno si avveri…”