Salussola, il 24 settembre la Giornata del Patrimonio: culturale, artistico, storico e naturalistico.

“Patrimonio InVita” questo il titolo dell’Edizione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023, promosso dal Ministero della Cultura per affermare la centralità della cultura, della bellezza, dei beni culturali, storici, artistici, naturalistici, archeologici, come valore identitario, presenti nel territorio nazionale, soprattutto nei luoghi meno noti e meno visitati, ma ugualmente pregevoli e ricchi di meraviglie che meritano di essere messe in luce.

In concomitanza, domenica 24 settembre 2023 l’Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio e della Bassa Serra Biellese, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 invita a scoprire il Patrimonio, i ‘’Tesori’’ di Salussola. Il percorso della giornata si articolerà in visite, conferenze, laboratori, in alcuni dei luoghi più rappresentativi del centro storico di Salussola Monte, quali il Museo dell’Oro e della Pietra, la Chiesa di Santa Maria Assunta, il parco del Castello, lo studio-atelier del Maestro Gastone Cecconello.

Il programma prevede:

Ore 10:00 visita guidata alle sale espositive della lavorazione dell’oro, dove si potrà assistere alla dimostrazione dell’Arte della Toreutica, di sbalzo e cesello, a cura degli allievi del corso del Maestro Orafo Nicola Artiglia; segue la visita alle sale degli strumenti per pesare, con la partecipazione di Giancarlo Lacchia donatore della prestigiosa collezione, la seconda più importante d’Italia.

Nella sala archeologica si documentano i siti della Valle di San Secondo, delle più antiche pievi del biellese, di San Secondo e di Pulliaco; un’altra sala è dedicata agli uomini di fede illustri, il Beato Pietro Levita del V secolo, patrono di Salussola, segretario e trascrittore dei dialoghi di Papa Gregorio Magno, e Don Francesco Cabrio sacerdote martire della Resistenza Biellese. La sala ‘’9 marzo 1945’’ testimonia l’Eccidio efferato di 20 partigiani del distaccamento della 109° Brigata Divisione d’assalto Garibaldi ‘’Benvenuto Zoppis’’; di prossima apertura sarà possibile la visione della sala dell’erbario con il rinnovato allestimento.

Alle ore 11 visita alla Chiesa di Santa Maria Assunta risalente al XIV con la facciata barocca a gradini: unica nel Biellese. All’interno ricca di opere pittoriche e lignee del XVI e XVII secolo, custode delle reliquie di Beato Pietro Levita e di San Grato Martire, di notevole interesse la Sacrestia, l’archivio e la biblioteca parrocchiali. Si terrà la conferenza a cura di Claudia Ghiraldello.

Alle ore 12:30 al Castello si potrà gustare una risottata grazie alla collaborazione della Pro Loco di Salussola.

A seguire, a cura del proprietario, visita guidata al parco del Castello ricco di esemplari botanici vari e con eccezionale vista panoramica. Del castello e delle sue fortificazioni sopravvivono poche testimonianze, tuttavia doveva essere di notevoli dimensioni, dotato di torri perimetrali e di una torre centrale, il mastio, ad imitazione del quale, sul progetto dell’architetto Nigra, tra il 1935-36 venne ricostruita l’attuale torre quadrata.

A partire dalle ore 15:30 visita, previa prenotazione, allo studio-atelier del Maestro Gastone Cecconello, artista di inesorabile vena creativa, uno dei protagonisti della storia artistica piemontese del Novecento. Il Maestro accoglierà i visitatori e ripercorrerà la sua produzione animata ’’da un’incessante lotta tra la seducente bellezza della materia e la conturbante vivacità delle paste colorate’’.

Per ulteriori informazioni: 353.320.7515.