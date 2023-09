Tensione all’ex palazzo della Regione: donna minaccia i dipendenti, intervengono i Carabinieri

Attimi di paura in piazza Castello, all’ex palazzo della Regione Piemonte: una donna si è infatti presentata in reception, chiedendo soldi e minacciando i dipendenti ancora presenti affermando di avere un coltello.

Decisivo l'intervento dei carabinieri

In realtà la donna, probabilmente un’ex collega del servizio di ordine presente, sicuramente in evidente stato d’alterazione, era disarmata. Ma tanto è bastato per allertare le forze dell’ordine.

I carabinieri sono intervenuti e hanno immobilizzato la donna, evitando che la situazione degenerasse. La signora è stata poi visitata dai medici del 118.