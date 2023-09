Brandizzo, dopo la tragedia e i morti, l'angoscia per i lavoratori Sigifer: spunta l'ipotesi distacco in altra azienda

Rfi ha infatti sospeso le commesse all'azienda di Borgo Vercelli. E il futuro resta molto incerto, ma in occasione dell'assemblea sindacale con i rappresentanti delle maggiori sigle, dall'azienda è arrivata la notizia di un possibile passaggio per tre mesi in distacco presso CLF, azienda appaltatrice principale dei lavori. "Bisogna ridare dignità e serenità ai lavoratori Sigifer - dice Davide Trombino, responsabile FenealUil Biella-Vercelli -. E l’unico modo per farlo è permettere loro di poter tornare a lavorare, in sicurezza, anche in distacco alla Clf”.