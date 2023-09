Biella: bimbo si chiude dentro all'auto per errore, salvato dai Vigili del Fuoco, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi lunedì 18 settembre a Biella, dove un bimbo, per errore, si è chiuso dentro all'auto e non era più in grado di aprire.

Il fatto è accaduto in corso 53° Fanteria. Accortisi dell'accaduto i genitori hanno immediatamente composto il 112, che ha inviato i Vigli del Fuoco. Sul posto è arrivata anche la Polizia e fortunatamente il tutto si è risolto solamente con un grande spavento.