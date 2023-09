L’ITIS di Biella passa a Bergamo il testimone delle Olimpiadi di Informatica

Nella Sala consiliare del Comune di Bergamo si è svolta, la scorsa settimana, la cerimonia del passaggio della bandiera delle Olimpiadi di Informatica che, dal rappresentante dell’ITIS Quintino Sella, scuola organizzatrice della 22a edizione, è passata al rappresentante dell’Istituto Paleocapa di Bergamo, la scuola incaricata all’organizzazione della 23a edizione che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre.

L’Istituto Sella era rappresentato dal prof. Sandro Landorno, negli anni passati Referente per le Olimpiadi di Informatica per il Piemonte 2, oggi in quiescenza, mentre l’ITIS Paleocapa dal Dirigente Scolastico, prof. Imerio Chiappa.

La cerimonia si è svolta alla presenza dell’Assessore all’Innovazione del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, in rappresentanza del Sindaco e del Presidente del Comitato Olimpico delle Olimpiadi di Informatica, prof. Luigi Laura.

Nel discorso di presentazione della fase finale delle Olimpiadi di Informatica, il presidente Luigi Laura ha voluto ancora una volta ringraziare tutto lo staff che ha collaborato all’organizzazione dell’edizione che si è svolta a Biella dal 22 al 24 settembre 2022 e in particolare il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Marcianò, dal primo settembre scorso collocato in quiescenza. Ha inoltre ringraziato il prof. Sandro Landorno, al termine dell’esperienza lavorativa, che per 22 anni ha ricoperto il ruolo di referente per il Piemonte 2, contribuendo all’organizzazione delle selezioni regionali e accompagnando i diversi atleti che negli anni hanno partecipato alle finali svolte in tante città italiane.