Chiavazza: alzabandiera con gli Alpini alla media Nino Costa, FOTO Chiarini per newsbiella.it

Si sono ritrovati questa mattina, lunedì 18 settembre, presso il cortile della scuola, i ragazzi dell’Istituto Nino Costa di Chiavazza che, con la rappresentanza degli Alpini, hanno inaugurato l’inizio dell’anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico, Aldo Ferdani, ha accolto gli studenti e ha dato il via all’alzabandiera: “È diventata una ricorrenza – spiega ai ragazzi il DS – Oggi gli Alpini sono qui per un saluto e augurano a tutti, docenti e discenti, un buon inizio dell’anno. Dal 2009 si presentano per questo gesto che è diventato una nostra tradizione”.

Dopo i saluti della rappresentanza il gruppo ANA ha avviato l’Inno d’Italia, issando la bandiera sulla vetta dell’asta e invitando i ragazzi allo studio e alla dedizione scolastica, con il supporto dei docenti.