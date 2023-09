A Borriana l'inaugurazione della scuola primaria - FOTO

Con l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024, il Comune di Borriana, insieme a ragazzi, insegnati e genitori, ha inaugurato la sua scuola primaria completamente rinnovata.

“Guardate che bello!! - afferma entusiasta il Sindaco Francesca Guerriero – Una scuola ristrutturata, rinnovata è sempre motivo orgoglio per un sindaco soprattutto se l’attenzione si è concentrata sull’ambiente, l’efficientamento energetico, sul confort quindi sul benessere dei ragazzi. Investire per una scuola di qualità significa costruire un futuro più solido per i ragazzi che frequentano le nostre scuole e per e per quelli che verranno negli anni successivi . Oggi siamo di fronte a una struttura più accogliente, sicura ed efficiente, grazie ai lavori svolti in questi anni”.

“Questo è stato il nostro bentornati ai ragazzi !!! - continua il primo cittadino - Certi che sia stato un ritorno entusiasmante!!! Abbiamo lavorato per una grande sorpresa che li aiuterà a trascorrere il tempo a scuola in un ambiente accogliente rinnovato e confortevole!! Abbiamo rinnovato tutta la scuola che, inoltre, è stato dotata di una rete internet che raggiunge tutte le aule, con lavagne interattive che li aiuteranno nel percorso di studio. Abbiamo messo tutto il nostro impegno e siamo certi che i ragazzi avranno cura della NOSTRA SCUOLA. Questo il mio pensiero: “siete voi i primi custodi del bene-scuola e siete voi a dover segnalare eventuali comportamenti scorretti, imparate ad avere RISPETTO SEMPRE E COMUNQUE”".

Dopo 10 anni di mandato il Sindaco Francesca Guerriero ha portato a termine il progetto scuole: “Posso dire che entrambe le strutture, Infanzia e Primaria sono efficienti dal punto di vista energetico, sono confortevoli e offrono servizi di qualità grazie anche chi vi lavora con passione e dedizione!! Grazie a chi ha condiviso con me questo percorso e ha collaborato per raggiungere tali risultati, una scuola che è cresciuta e che oggi vanta più di 50 iscritti, grazie a Silvia Pezzana che ha contributo a far si che le Scuole di Borriana siano quello che sono oggi: una scuola ricercata da tanti genitori che apprezzano il lavoro delle nostre insegnanti”.

Oggi, nella scuola primaria, ogni aula ha un suo colore ed è caratterizzata da un determinato utilizzo legato alla programmazione didattica. I colori sono stati scelti accuratamente con le insegnanti che hanno predisposto la programmazione delle attività didattiche per il nuovo anno scolastico. “Inoltre – sottolinea Guerriero - sostituiremo molti dei vecchi radiatori che renderanno più efficiente il nuovo impianto termico. Il mio ringraziamento va a Corrado Carnio che ha lavorato con professionalità ed, in tempi brevi, è riuscito a soddisfare le nostre esigenze con un risultato di un ottimo lavoro”.

Per augurare un buon anno scolastico, il Sindaco ha scritto una lettera a tutti i ragazzi: “Care ragazze e cari ragazzi, desidero farvi giungere il mio pensiero più affettuoso per l’inizio del nuovo anno scolastico che vi regalerà scoperte, vi richiederà impegno, vi presenterà sfide, risponderà a tante domande e tante altre ve ne susciterà. I ragazzi non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere come diceva un filosofo greco. Per questo vi auguro che possiate esprimere la vostra creatività, il vostro talento, che possa emergere il bene che ciascuno di voi è. La scuola è speranza allo stato puro perché nulla è altrettanto potente nel forgiare la forma mentis delle persone, nell’aprire spazio libero di conoscenza. Il mondo è una sfida continua, ma sono fermamente convinta che la scuola, sia fondamentale nell’aiutare i ragazzi a trovare la loro direzione. Questo è il ruolo primario che devono assumere insegnanti, genitori ed istituzioni perché, mai come in questi tempi, le giovani generazioni hanno assoluto bisogno di scoprire e sviluppare la loro personalità, le competenze, i talenti, la professionalità e, non ultimo, il senso civico, il rispetto, l’etica. Sono valori che vi accompagneranno per sempre, sia in ambito lavorativo che familiare. A voi ragazzi, ai genitori, ai presidi, ai docenti, al personale auguro di cuore un buon lavoro e un buon nuovo anno scolastico. Il Vostro Sindaco Francesca Guerriero".