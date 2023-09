Biella, gli Alpini celebrano il Patrono San Maurizio

Due giorni di festa per gli Alpini di Biella che, venerdì 22 e sabato 23 settembre, celebreranno San Maurizio, Celeste Patrono degli Alpini.

Questo il programma.

Venerdì 22 settembre alla Sede Sezionale di via Ferruccio Nazionale. Ore 20 partenza della Cinquemila degli Alpini, trofeo San Maurizio, 17° edizione, gara podistica non competitiva in notturna. Ore 20:30 Polenta Party.

Sabato 23 settembre nel Piazzale della Sede. Ore 18 schieramento dei gagliardetti Alpini, Amici degli Alpini e Aggregati. Presenzierà la Fanfara ANA Pralungo. Onori al Vessillo Sezionale. Alzabandiera. Cerimonia di consegna del Cappello di Amico degli Alpini. Cerimonia di consegna della Targa del Mulo. I nuovi Capogruppo consegneranno il riconoscimento al proprio predecessore. Santa Messa celebrata da Don Remo accompagnata dal Coro la Ceseta di Sandigliano. Ore 20 cena presso la sala Dado Gaia. Durante la cena ci sarà l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria di San Maurizio.

Per la cena è gradita prenotazione in segreteria (015406112) entro martedì 19 settembre.