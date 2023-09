Biella, fino a domenica lavori in via Garibaldi e in via Gramsci, attenzione ai cantieri

Per espletare alcuni lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto autorizzati per l’esecuzione dei lavori dalle ore 8,00 di lunedì 18 settembre alle ore 18,00 di domenica 15 ottobre, nelle seguenti aree:

• via Garibaldi, stalli di sosta adiacenti all’intersezione con via Gramsci

• via Gramsci, stalli di sosta adiacenti all’intersezione con via Garibaldi.

Sarà istituito il divieto di transito all’intersezione formata dalle vie Gramsci e Garibaldi per chi percorre via Garibaldi con direzione nord-sud (direzione da via Arnulfo/Vescovado verso sud) e per chi percorre via Gramsci con direzione ovest/est (direzione da via P.Micca verso est) dalle ore 9.00 di lunedì 18 settembre 2023 alle ore 24.00 di domenica 1 ottobre 2023 (occupazione cantiere circa 170mq). Nel medesimo periodo sarà istituito il divieto di transito eccetto aventi diritto in via Gramsci da via P. Micca a via Garibaldi.

Successivamente, dalle ore 00.00 di lunedì 2 ottobre 2023 alle ore 24.00 di domenica 15 ottobre 2023 (occupazione cantiere circa 150mq) sarà istituito il divieto di transito all’intersezione formata dalle vie Gramsci e Garibaldi per chi percorre via Garbaldi con direzione nord-sud (direzione da via Arnulfo/Vescovado verso sud) e per chi percorre via Gramsci con direzione est/ovest (direzione da via Losana verso ovest). Nel medesimo periodo sarà istituito il divieto di transito eccetto aventi diritto in via Gramsci da via Losana a via Garibaldi.

Per tutto il periodo dei lavori sarà istituito il divieto di transito eccetto aventi diritto in via Garibaldi da via Arnulfo/Vescovado a via Gramsci.

Dalle ore 00.00 di lunedì 2 ottobre alle ore 24.00 di domenica 15 ottobre 2023 sarà istituito il senso unico di marcia in via Vescovado, direzione ovest-est, tratto da via Garibaldi a via Losana per permettere di raggiungere via Colombo/Mazzini/Losana.