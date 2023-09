‘Back to School’, la promo di Reverchon Ottica sugli occhiali da bambino.

Settembre è già arrivato e, in men che non si dica, sono ripartite anche le scuole e tutte le rispettive attività. I bimbi, emozionati di iniziare il nuovo anno, sin dal primo giorno hanno già preparato tutto: zainetto in spalla, libri nuovi ed una bella merenda, pronti per iniziare un nuovo ed entusiasmante capitolo.

I primi anni di vita dei bimbi sono i più importanti, non solo dal punto di vista istruttivo, ma anche da quello di prevenzione; infatti, le tante ore spese su libri e quaderni – e negli ultimi anni anche su cellulari e tablet – possono mettere un po’ sotto stress la vista del bambino, soprattutto se non si sa di averne necessità e di conseguenza, non si utilizzano gli strumenti adeguati.

Alcuni controlli vengono svolti già dalla nascita, specialmente se i genitori sono affetti da patologie oculistiche congenite, mentre altri vengono scoperti in età più avanzata dopo alcuni segni di affaticamento (ad esempio occhi che non guardano nella stessa direzione, mal di testa, bisogno frequente di sfregare gli occhi, ecc.). Realizzare un primo controllo dal medico oculista, quindi, non solo è importante per la salute oculare dei bimbi, ma anche per la buona riuscita della loro attività scolastica e sociale; per questo che è sempre consigliato.

Per agevolare l’acquisto di nuovi occhiali, in occasione del rientro a scuola, il Centro Ottico Reverchon ha pensato di offre ai suoi clienti una promozione sugli occhiali da vista per i bambini chiamata “Back to School”: nello specifico, la promozione comprende 3 occhiali da vista completi di lenti + montatura a soli 77 euro, con lenti bianche e diottrie fino a sf+-3 cil+-1.

Per informazioni sui modelli: www.reverchon.it

Il punto vendita di Biella si trova in via Italia 15 (Tel. 015 34789).



