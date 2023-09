Ramzi Ousmane, classe 2006 è la nuova scommessa del Teens.

Teens Basket Biella è lieta di annunciare l’acquisizione del cartellino dell’atleta Ousmane Ramzi. Classe 2006 per oltre 200 centimetri di altezza, genitori nativi del Congo ma italiano di nascita, Ramzi proviene dal team di Forno Canavese, si è già trasferito a Biella con il fratello maggiore Hamed, in un appartamento messo a disposizione dalla società e frequenterà la quarta all’Iti Quintino Sella.

Il Teens Basket Biella conferma così di puntare con decisione sulla crescita dei ragazzi del settore giovanile, del territorio biellese e di quelli limitrofi, cercando di instaurare buoni rapporti e collaborazioni con le società sportive.

Ramzi si racconta così: «Da piccolo non riuscivo a stare fermo, così per impegnare il tempo e dare sfogo alla mia energia ho praticato per qualche anno sia calcio che pallavolo. Dopo un paio di anni ho scelto la pallacanestro: lo sport che amo di più e al quale dedico tutte le mie energie e i miei sogni». Martedì scorso il suo esordio in prima squadra durante l’amichevole giocata al Pajetta contro Vercelli. Coach Luca Garri gli ha concesso una decina di minuti tra terzo e quarto periodo: «Ramzi ha qualità fisiche e atletiche importanti e tanta voglia di imparare. Farà parte del gruppo under 17-19 e si allenerà anche con la prima squadra.

L’obiettivo è farlo crescere un passo alla volta, senza caricarlo di troppe aspettative e responsabilità», ha spiegato l’allenatore del Teens. L’arrivo di Ramzi rappresenta un momento di svolta per la società del presidente Luciano D’Agostino: «La scelta di portare il ragazzo a Biella - rivela D’Agostino - rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per la nostra società e la dimostrazione di come e quanto crediamo nella crescita dei giovani. L’obiettivo a medio termine è costruire una scuola di pallacanestro che ci permetta di formare e far crescere i ragazzi del territorio e su di loro costruire il futuro del basket biellese».

Prosegue nel frattempo la preparazione della prima squadra Teens in vista dell’esordio nel campionato di C, in programma domenica 1 ottobre alle 18 al pala Pajetta contro Crocetta Torino. Sabato 23 ultima amichevole sul parquet di Cirièone