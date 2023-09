Rally & Co, weekend da incorniciare all'Elba Storico FOTO

Splendido weekend per gli alfieri della scuderia Rally & Co alla 35° edizione del Rally Elba Storico, gara valida per il campionato italiano rally autostoriche e penultimo appuntamento stagionale.

Spettacolare 11° posizione assoluta ,vincitori di classe 2000 e terzi nel secondo raggruppamento per la famiglia volante di Valdilana composta da Walter Anziliero navigato dalla figlia Alyssa, che a bordo della fidata Ford escort rs hanno siglato tempi spesso nella top ten , posizione sfuggita in classifica generale per soli 11 secondi. "Grazie a tutti -dice Alyssa- a mamma Anna, alla nostra scuderia ed ai ragazzi della fpower, abbiamo corso un rally bellissimo su strade con scenari veramente suggestivi, papà ha guidato alla grande e mi ha fatto vivere un weekend stupendo".

Grande prestazione come di consueto per Alessandro Bottazzi ed Ilaria Magnani che sulla piccola Opel Corsa gsi vincono la classe 1600 nel quarto raggruppamento classificandosi 17° assoluti. “Dopo Salsomaggiore un altra gara terminata senza problemi -dice Bottazzi- e che gara ...120 km di speciali fantastiche, una vera soddisfazione di guida anche con la nostra piccola Opel".Come tradizione della gara elbana, piloti e navigatori hanno festeggiato tutti insieme presso una birreria di Capoliveri: un clima che raccoglie l'amicizia coniugata con i veri valori dello sport.