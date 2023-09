Pigiama Run 2023, la carica dei 1.100 pigiami colora le strade di Biella FOTO

Sempre più grandi per i più piccoli. La Pigiama Run batte ogni record con 10.934 iscritti in tutta Italia. Anche a Biella la corsa/camminata solidale fa sempre più tendenza, con la bellezza di stare in pigiama in una serata di fine estate per sentirsi vicini più che mai ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie. L’evento, in occasione del Gold Ribbon, il mese tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, ha riunito tantissime persone, con l’obiettivo di sostenere tanti progetti in tutta Italia, dedicati ai piccoli malati oncologici, costretti a stare in pigiama tutto il giorno, per le lunghe degenze ospedaliere.

Biella anche quest’anno ha risposto con grande entusiasmo e partecipazione all’invito dell’Associazione LILT territoriale che ha riunito a Spazio LILT più di 1000 pigiami. Proprio nella sede dell’Associazione è stato allestito il Village che a partire dalle 16:30 ha iniziato ad accogliere tutti i partecipanti con tante attività, stand, la musica e l’intrattenimento di RadioCity4You che ha trasmesso in diretta sulle sue frequenze alcuni momenti. A fare gli onori di casa la Presidente Rita Levis che ha ricordato, come non manca di fare in tutte le occasioni importanti, il suo predecessore, il Dott. Mauro Valentini, colui che ha portato la LILT a Biella e che ha realizzato, con grande impegno, l’Hospice “L’Orsa Maggiore” e Spazio LILT: “Un anno fa qui al mio posto c’era il Dott. Valentini, ritrovarsi di nuovo nella stessa occasione e vedere tante persone a Spazio LILT è davvero emozionante”. A ringraziare tutti i presenti anche il Prof. Paolo Manzoni, Direttore della SC Pediatria dell’ASL di Biella, che ha collaborato alla definizione del progetto per destinare la raccolta fondi della Pigiama Run del 2022 alle famiglie con bambini oncologici con diagnosi di neoplasia negli ultimi 5 anni residenti nella Provincia di Biella e in cura presso la SC di Oncoematologia Pediatrica del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino “Regina Margherita”: “Ringrazio la LILT e la comunità biellese che quando si tratta di dare qualcosa per gli altri risponde sempre “presente”! Entrando oggi qui a Spazio LILT ho incontrato subito una delle famiglie beneficiarie del supporto che LILT Biella ha erogato grazie alla Pigiama Run 2022, ci siamo abbracciati e ho giocato con il loro bambino: questo ripaga di tutto quello che facciamo ogni giorno ma anche per questo voglio dire “grazie” a tutti voi che siete qui oggi, alla Presidente Levis, al Dott. Girelli e a tutta la LILT!”.

Dopo il Prof. Manzoni, ha preso la parola il Sindaco di Biella Claudio Corradino che ha salutato tutti i presenti al Village “È bello essere qui, grazie alla LILT e grazie a tutti voi che state rendendo questa giornata memorabile! Ho incontrato tanti ragazzi e ragazze con lo zainetto blu che stanno arrivando a piedi a Spazio LILT: è un bel segno, vuol dire che c’è voglia di fare movimento ma soprattutto, c’è la voglia di partecipare e di dare una mano ad una causa che è importantissima!”. Alle 18:30, in contemporanea con altre 23 città italiane, il coloratissimo gruppo di pigiami è partito da Piazza Don Giorgio Coda Mer e ha attraversato il centro della città per ritornare, dopo un percorso di 5 km, a Spazio LILT dove è iniziata una vera e propria festa: famiglie, gruppi di amici, colleghi di lavoro e aziende che hanno scelto di esserci e contribuire con i loro dipendenti. Un’atmosfera capace di unire allegria, inclusione e solidarietà e che quest’anno ha coinvolto anche tantissimi giovani, un riconoscimento importante per la LILT che ha tra i suoi obiettivi quello di trasmettere a tutti l’importanza della prevenzione a tutte le età. Biella porta a casa un risultato importantissimo e si conferma anche quest’anno tra le città protagoniste della Pigiama Run: 967 gli iscritti online, a cui si sono aggiunte 133 iscrizioni “last minute” a Spazio LILT prima della partenza. Anche a livello nazionale, l’iniziativa è stata un importante momento condiviso che ha permesso di raccogliere, grazie alle iscrizioni, 180.334 mila euro.

Un traguardo che ci rende orgogliosi, non solo come LILT Biella, ma come parte della LILT Nazionale. Oltre a tutti gli iscritti, il ringraziamento doveroso di LILT Biella va a tutti i volontari, alle associazioni sportive e alle realtà presenti con il loro stand al Village e a tutti i partner dell’iniziativa che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento. Partner nazionali: Esselunga, Cofidis, Dual, Doc, Euronics, Amazon, Daygum, Farmoderm, Garmin, LEGO Italia, Mailboxes, Babygella, Saugella, Discovery, La7, Sky e Radio 101. Partner locali: Techna Italia, Biella Legno, Lawer, Tintoria Finissaggio 2000, Botalla Formaggi, Max Application, Colorificio Athena, NaturalBoom, Decathlon, Lauretana, Feltyde, Maio Group, FM Plus, Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella e Cossato, Azienda Agricola La Soleggiata, Pasticceria Massera, RadioCity for You e ReteBiella TV. Si ringrazia: ASL Biella, Pietro Micca / Biella Running, Pro-Loco di Biella, CC Gli Orsi, CC I Giardini, ATL Biella, Angeli in moto, Gruppo Alpini Cossato – Quaregna, Associazione Ti Aiuto Io, Gruppo Podistico Tapa Run, Protezione Civile, Studio Sinergie di Movimento, Pro Loco di Pollone - Pollone dal Cielo, Biellese Calcio Femminile, Arcieri Terre del Riso, Basket Femminile Biellese, Virtus Volley, Montagna Amica, Trail Monte Casto, Ronin Ju Jitsu, Mombarun, Bibo Sport, La Fiorentina, Otticanet, Casa del pigiama, Primo Piano, CReA, LIONS Club Biella Valli Biellesi.