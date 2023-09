Manita Biellese, prima vittoria in Eccellenza. Nel derby di Prima passa il Ponderano allo scadere (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Pronto riscatto per la Biellese. Dopo il ko all'esordio, i lanieri hanno calato la manita sul Bulè Bellinzango (5-1) e conquistato i primi tre punti in campionato. Cocente sconfitta per il Città di Cossato, superato 2 a 1 dall'Alpignano. I blues restano ad un punto nel girone di Eccellenza.

In Promozione, cadono in trasferta la Chiavazzese (1-0 per Cameri) e la Fulgor Valdengo (2-1 per Arona) mentre la Valdilana Biogliese centra un punto con la Dufour Varallo (2-2). Successo per il Ceversama con l'ostico Valduggia (4-1).

In Prima Categoria, il Vigliano viene beffato allo scadere: passa il Ponderano e si aggiudica il derby (1-0). Vittorie per Gaglianico (2-1) e Valle Cervo Andorno (4-0) con Bajo La Serra e Gattinara mentre la Valle Elvo non va oltre l'1-1 con l'Ivrea Banchette.