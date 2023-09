Corsa della Speranza, oltre 500 persone in cammino per la ricerca e la solidarietà FOTO e VIDEO

Oltre 500 persone hanno preso parte all'edizione 2023 della Corsa della Speranza, andata in scena nella mattinata di oggi, 17 settembre, in piazza del Monte, a Biella. Un appuntamento caro alla popolazione, all'insegna della compagnia e della solidarietà dal momento che i proventi delle iscrizioni andranno ai programmi di ricerca sul cancro del Fondo Edo Tempia.

Eccezion fatta per la novità della partenza, il percorso è rimasto per lo più invariato con la discesa in via Italia, la deviazione per via Mazzini e via Garibaldi e, da via Aldo Moro in poi, lungo le strade delle passate edizioni transitando da via Torino, viale Macallé, via Rosselli, via La Marmora, via Pietro Micca e poi, da piazza Martiri. Al loro ritorno in Riva i podisti hanno potuto assaporare un piccolo ristoro. Nessuna classifica finale ma sicuramente vanno citati i più veloci della gara: Marco Deusebio e Gloria Marovino.

Pollici in alto da parte degli organizzatori: “Il tempo è stato clemente e ci ha assistito. Siamo soddisfatti della grande partecipazione. Ora, con la mente, siamo proiettati alla prossima edizione, la 20°, che riserverà parecchie sorprese”.