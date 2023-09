Coppa Piemonte, Luca Raggio e Roberta Bussone: i vincitori della Gran Fondo del Penice

Settima e ultima prova del Circuito Coppa Piemonte Drali; nella mediofondo vincono Daniel Pellegrinelli e Olga Cappiello. Tra le società chiude in bellezza la Rodman Azimut Squadra Corse.

Chiusura in grande stile della 22a edizione del circuito più longevo d’Italia. Il Presidente Renato Angioi: ”La nostra soddisfazione è vedere gli atleti contenti”.

Il centro nevralgico della manifestazione è posizionato nella splendida località di Varzi, poco più di 3.000 abitanti della provincia di Pavia, con la peculiarità di far parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. L’area geografica si colloca nell'Oltrepò Pavese, in una conca al centro della valle Staffora, alla destra del torrente omonimo, sulla ex Strada statale 461 del Passo del Penice, area direttamente interessata all’evento organizzato dall’ ASD Sant’Angelo Edliferramenta e Pedale Santangiolino, capitanati dall’inesauribile Vittorio Ferrante.

Logistica e pacco gara

Tutto il quartier generale della manifestazione situato a pochi metri da un bellissimo e caratteristico centro carico di storia e di punti turistici. Iscrizioni, all’interno del polivalente, comodo e accessibile, dove l’organizzazione ha allestito anche il ristoro per i numerosi collaboratori, mentre a pochi metri è stata predisposta l’area di partenza, a lato della strada principale, senza creare problemi all'arteria di entrata in paese. Pacco gara con maglietta tecnica, calzini tecnici, integratore salino, barretta e gel pulizia mani.

La gara

Partenza alle ore 9:00 precise da piazza della Fiera di Varzi: un’area adiacente al centro, per quasi 600 ciclisti, subito pronti a scattare in salita. Tappeti di rilevamento per tutti al 50° chilometro, dove a transitare era un gruppetto di testa formato da Luca Raggio, seguito da Riccardo Barbieri e Andrea Miotto, Luca Chiesa, Andrea Bais, Manuele Caddeo, Paolo Castelnovo, Michele Negri: tutti atleti che avrebbero poi scelto il lungo, a parte Daniel Pellegrinelli. Al 77° chilometro, rilevamento solo sul percorso lungo al Penice con il passaggio del gruppo di testa con Luca Chiesa, Luca Raggio, Andrea Bais Riccardo Barbieri e Andrea Miotto, mentre per le donne, prima a transitare Roberta Bussne in solitaria, seguita da Mara Manfredi.

I risultati della Mediofondo

Gara da 89 chilometri con un dislivello di 1.675 m che ha visto un’altra vittoria di Daniel Pellegrinelli, dell’ASD Seven Club, chiudendo il percorso in 02.27.22; secondo Andrea Mariani del Team Da-Tor/isb con un tempo di 02.27.22 e terzo Giovanni Restelli del Drali-Zero Sbatti in 02.31.41.

Categoria assoluta femminile ancora una volta ad appannaggio di Olga Cappiello del Team De Rosa Santii, con un tempo di 02.45.57, seguita da Giuseppina Tamara Rollini dell’Edilmora Cycling Team, con un tempo di 02.53.27 e terza Tonia Palmieri del Lissone Mtb ASD, in 02.55.38.

I risultati della Granfonfo

Gara di 128 chilometri con un dislivello di 2.600 metri per il percorso lungo, che ha visto vittorioso Luca Raggio, del Team Piùsport Levante, con un tempo di 03.32.39, seguito da Luca Chiesa dell’Mg.Kvis-Dal Colle-Re Artù con 03.32.40 e terzo Andrea Miotto, TeamDa-Tor/Isb con un tempo di 03.32.40. Per la femminile, prima a tagliare il traguardo Roberta Bussone del ASD Rodman Azimut Squadra Corse, con un tempo di 04.02.00, seguita da Giulia Bisso del Team Promotec, con 04.13.24, terza Federica Mapelli del 7Watt per Kilo Italia ssd Rider arl che ha chiuso in 04.13.27.

I risultati delle Società

La classifica team ha visto, ancora una volta, il successo ormai consolidato in Coppa Piemonte 2023 della società torinese Rodman Azimut Squadra Corse retta da Marco Pipino, con 4446 punti, davanti al ASD Pedale Godiaschese con 2609 e terzo GS Passatore con 1825.

Il finale della Coppa Piemonte

Si è chiusa con questa prova il capitolo 2023 con molta soddisfazione da parte di tutti. Contrariamente alle prove precedenti, in questa occasione non sono state consegnate le maglie da leader di categoria, che verranno indossate durante le premiazioni finali del circuito, presumibilmente il 3 dicembre. Il Presidente di Coppa Piemonte Cycling Event asd, Renato Angioi: ”La nostra soddisfazione è vedere gli atleti contenti; anche quest’anno ci siamo impegnati per offrire un circuito all’altezza della situazione e ci siamo riusciti! Ringrazio tutti gi organizzatori per aver dato il massimo e per la manifestazione di alto livello. Tutto è sempre migliorabile, e noi continueremo a lavorare con questo obiettivo”.

Il pasta party e le premiazioni

Menù del pasta party con sedanini alla julien di zucchini e crema di certosa, pennette al sugo rustico, riso per i celiaci, cotoletta di pollo impanata, fagiolini all’olio, pane, acqua e dolce.

Premiazioni a base di cesti alimentari di qualità, olio, vino, trofei, pacchi “amica chips”, ideali per gli aperitivi, e premi tecnici.