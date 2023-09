La scuola è iniziata: Ecco il nuovo catalogo del Giardino Botanico di Oropa

All’interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa, il Giardino Botanico gestito dal WWF Biella è un vero e proprio museo all'aria aperta, costituito da circa 1 ettaro quasi completamente dedicato a riprodurre gli aspetti vegetazionali e floristici delle Alpi biellesi.

Realizzato nel 1998, il Giardino racchiude una ristretta area in cui trovano spazio numerose specie botaniche minacciate e protette, catalogate e messe a dimora nei vari ambienti a seconda delle proprie esigenze ecologiche. Sin dall’inizio della sua gestione, il WWF ha avuto una particolare attenzione volta a garantire alcuni servizi fondamentali quali visite guidate, laboratori e altre attività di educazione ambientale: pur dovendo scontare il meteo particolare della primavera biellese, il Giardino Botanico di Oropa viene visitato ogni anno da un numero discreto di scolaresche.

Anche per l'anno scolastico 2023/2024 il Giardino Botanico di Oropa offre spunti e occasioni per coinvolgere classi e docenti nel cammino di conoscenza e cura del nostro territorio, per stimolare nei ragazzi l'osservazione del mondo che li circonda: oltre alla magia di andare in natura a quattro passi da casa con gli esperti che ogni giorno si prendono cura di essa, scoprendone la bellezza e la complessità le lezioni possono coinvolgere in una didattica più innovativa, con nuove aperture al lavoro di gruppo ed a percorsi di ricerca, senza dimenticare che il lavoro didattico all'aperto è assolutamente necessario per bambini e ragazzi...

Il catalogo è disponibile online sul sito del Giardino Botanico ( www.gboropa.it )

Inoltre, Dirigenti scolastici e Insegnanti interessati avranno la possibilità di entrare gratuitamente al Giardino Botanico nelle giornate di apertura del: 16 e 17, 23 e 24, 30 settembre, 1 e 8 ottobre (dalle ore 10:00 alle 18:00, orario continuato) per scoprire con il personale dello Staff le attività didattiche disponibili per il prossimo anno scolastico.

Anche in questo caso la prenotazione del biglietto è effettuabile online sul sito del Giardino.

L’offerta didattica del Giardino comprende anche due attività che sono proposte nel programma di Muse alla lavagna, il progetto sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica che ogni anno promuove nelle scuole del territorio laboratori didattici di qualità.