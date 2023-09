Giorni di festa per la 60° Sagra dell'Uva e del Riso, i trattori sfilano per Mottalciata FOTO e VIDEO

Giorni di festa per la 60° Sagra dell'Uva e del Riso, i trattori sfilano per Mottalciata (servizio di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Giorni di festa a Mottalciata per la 60°edizione della Sagra dell'Uva e del Riso, realizzata dalla Pro Loco con la collaborazione del Comune. Quattro giorni di eventi e appuntamenti da non perdere, specialmente per degustare e assaporare tutte le specialità culinarie, con un sorprendente intrattenimento musicale per tutti i gusti.

La manifestazione ha avuto inizio venerdì con gli arrosticini e l'apertura danzante di Claudio Abada. Ieri, la trota in carpione ha deliziato i palati più esigenti mentre stamattina è andato in scena il raduno, assieme alla sfilata, dei trattori d'epoca e moderni. Al pranzo seguiranno i giochi del contadino e la zumba. Dalle 19.30 di oggi, 17 settembre, cena con l'antipasto piemontese e la serata danzante con Alex Biondi. Infine, domani, sempre dalle 19.30, tradizionale cena di chiusura e canzoni con Claudio Abada.