A Cossato la notte bianca è un successo, musica e spettacoli per le vie del centro (foto dalla pagina Facebook di Comune Cossato)

“Anche questa Notte Bianca è stata un vero e proprio successo. Le vie e le piazze di Cossato si sono animate con la presenza di centinaia di persone, musica, spettacoli, negozi e locali aperti. Il centro si è trasformato in una pista da ballo, grazie a Galileo Biella che ha scelto Cossato come luogo per la chiusura estiva”. A fare un bilancio dell'ultima serata della stagione estiva il sindaco Enrico Moggio.

E aggiunge: “Un ringraziamento speciale a Cossato Shop, Duc Cossato e tutte le associazioni di categoria e di volontariato che hanno consentito la realizzazione dell’evento con la partecipazione di numerosi operatori economici del territorio”.