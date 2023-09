Avvio dell'anno scolastico, dalla Provincia di Biella 130 mila euro alle superiori del territorio

130 mila euro. E' la somma che la Provincia di Biella ha stanziato a favore delle scuole superiori del territorio per l'avvio dell'anno scolastico "a titolo di fondi di dotazione per l’e.f. 2023, ai sensi dell’art. 3 della L. 11 gennaio 1996 n.23 e relativa convenzione sottoscritta nel 2003 fra la Provincia di Biella e le scuole", come si legge nella determina provinciale.

Nel dettaglio per l' I.I.S. “E. Bona” in Via Gramsci 22, Biella la Provincia ha stanziato 10.608,41 euro, per l' I.I.S. “Q. Sella” Via F.lli Rosselli Biella 30.264,16 euro, per il Liceo Scientifico “A. Avogadro” Via Galimberti, Biella 29.536,14 euro, per il Liceo “G. e Q. Sella” Via Addis Abeba Biella 10.620,4, per l' I.I.S. “G. Aulenti” Viale Macallè, Biella 37.024,42 euro, mentre per l'I. I.S. Cossatese e Vallestrona Via Martiri della Libertà Cossato 11.946,46 euro.