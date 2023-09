Domani allerta gialla per temporali sull'alto Piemonte

“La temporanea rimonta di un promontorio africano sull’Europa centrale garantisce condizioni stabili sul Piemonte. Domani il veloce transito di una saccatura nordatlantica sull'Italia settentrionale convoglierà sulla regione intensi flussi umidi meridionali che, associati a una decisa avvezione di aria fredda in quota, causeranno un peggioramento del tempo già dalla notte, con rovesci e temporali che dai rilievi si estenderanno alle pianure adiacenti nella mattinata”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “I fenomeni più intensi, anche localmente molto forti, sono attesi sul settore settentrionale, a causa della persistenza di flussi da sud-sudest nei medi strati, e, con minore probabilità, sulle zone appenniniche, per temporali in possibile sconfinamento dalla Liguria. Una ventilazione sostenuta interesserà i rilievi meridionali, Astigiano e Alessandrino, con raffiche anche molto forti. Il rapido allontanamento della perturbazione verso levante determinerà una graduale rotazione della ventilazione in quota da nordovest, che innescherà locali condizioni di foehn nelle vallate alpine occidentali in serata, garantendo già dal pomeriggio un progressivo esaurimento dei fenomeni sul settore occidentale. Residui rovesci e temporali interesseranno il nordest della regione fino alle prime ore del mattino di martedì, quando la nuova risalita dei valori di pressione favorirà il ripristino di condizioni stabili e prevalentemente soleggiate. In considerazione di quanto descritto e in relazione ai fenomeni previsti il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per la giornata di domani sul Piemonte settentrionale (zone A, B ed I)”.