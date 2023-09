Biella, viabilità: “Al Piazzo c'è una chicane” - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

“Al Piazzo c'è una chicane all'ingresso di Piazza Cisterna provenendo da Corso del Piazzo”.

Questo è il commento ironico dei residenti del borgo storico di Biella a seguito dell'”intervento” del Comune per risolvere il pericolo rappresentato dalle due buche, ancora presenti sul posto, buche che gli stessi residenti avevano denunciato nel mese di luglio. (Leggi anche Biella, pericolo buche in Piazza Cisterna)

All'interno di una delle due buche (un tombino per l'esattezza), da circa un mese e mezzo è infatti presente un cono bianco e rosso per segnalare il pericolo, che però non è stato risolto.