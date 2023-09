Biella, oltre 40 fedeli al pellegrinaggio notturno per Oropa: momento di preghiera con il vescovo (servizio di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Sono stati oltre 40 i fedeli che, nella serata di ieri, 16 settembre, si sono dati appuntamento in piazza Duomo, a Biella, per prendere parte al tradizionale pellegrinaggio notturno per il Santuario di Oropa.

Per l'occasione, era presente anche il vescovo di Biella Roberto Farinella. Toccante il momento di preghiera prima della partenza.