Bon ton teen e fast food

Il fast food non e' certo un ristorante classico e fast significa veloce. Questo vuol dire che anche i costi sono più bassi proprio perché si conta di avere alte rotazioni ai tavoli, quindi non restate troppo a lungo seduti, e rispettare il lavoro degli altri.

Sempre seguendo la logica dei costi, di solito non ci sono camerieri ai tavoli, e gli addetti allo sbarazzo e alla pulizia non sono al vostro servizio, non importunateli.

Qualora abbiate prenotato, siate puntuali, sempre per i motivi di cui sopra, e per buona educazione a prescindere.

Può accadere che in alcuni fast-food ci si sieda allo stesso tavolo con altri commensali sconosciuti: rispettate il loro spazio e la loro privacy, insomma, non sono né amici, né parenti e non è permessa nessuna confidenza eccessiva.

Se siete fidanzati evitate effusioni al tavolo, l'intimità in un fast-food è decisamente fuori luogo!

Nei fast-food troviamo spesso aree dedicate ai bimbi, quindi se non volete essere disturbati da grida e risate, scegliete un posto più lontano, altrimenti un po' di sana confusione in questi luoghi é da tenere in conto, ed evitate di lagnarvi.

Se siete una comitiva di amici non fate perdere tempo a chi prende l'ordine né a chi vi segue con divisioni del conto; dividete il totale per quanti siete, o fatelo tra di voi in un secondo momento, a nessuno piace attendere in coda e con appetito la vostra spartizione dei centesimi.

Se avete scelto un fast-food che serve pizze, ve le porteranno già tagliate a spicchi, potrete tranquillamente mangiarla con le mani piegando la fetta, ma non cercate di infilarla tutta in bocca come si vede su tiktok nei filmati di Challenge food, è piuttosto spiacevole assistere a certe scene …

Parlando di hamburger o panini non dimenticare di schiacciarli per bene quando sono ancora dentro al loro contenitore, eviterete così di inzaccherarvi.

Chiudo ricordando che le bustine di salse ai tavoli non sono tutte vostre, e portarle a casa non è sinonimo di stile.

Come vedete, anche quando le regole sono poche, richiamano al buon gusto, al vivere civile e al buon senso.