Vigliano: 40enne di Valdilana ubriaco perde il controllo dell'auto e distrugge la segnaletica di una rotonda

E' successo intorno alle 2 di oggi sabato 16 settembre a Vigliano, in via Milano, alla rotonda con via Libertà: un 40enne di Valdilana ha perso il controllo dell'auto e ne ha divelto la segnaletica.

L'uomo non si è però fermato sulla rotonda, ma poco più avanti, dove è stato trovato dai Carabinieri ai quali era stato segnalato l'accaduto. Accompagnato in caserma il conducente del mezzo è stato sottoposto dai militari all'alcool test, ed è stato trovato con valori di alcool superiori al consentito. Per il 40enne è dunque scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.