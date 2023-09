Fiat 500 su e giù lungo via Italia a Biella nella notte, diverse segnalazioni al 112

Fiat 500 su e giù lungo via Italia nella notte, diverse segnalazioni al 112

"Una Fiat 500 è già passata tre volte, potrebbe essere pericolosa per chi percorre via Italia a piedi", questo il tenore solo di una delle diverse telefonate che sono arrivate ieri notte al 112.

A detta delle persone che hanno segnalato il passaggio dell'auto, il conducente avrebbe più volte percorso la via centrale di Biella.

La Fiat 500 è poi stata trovata parcheggiata in piazza San Giovanni Bosco in Riva, dove i Carabinieri assieme alla Polizia sono giunti su segnalazione di una lite. Del conducente non c'era però traccia.