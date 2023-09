Atap, deviazione delle linee per la notte bianca a Cossato

Per lo svolgimento della manifestazione «Vini e sorrisi – Notte Bianca», a Cossato oggi, sabato 16 settembre, a Cossato verranno chiuse al transito via Mazzini e via La Marmora.

Pertanto, le corse interessate delle Linee:300 — Biella – Cossato – Valdilana e 400 — Cossato – Masserano – Brusnengo – Gattinara, effettueranno tutte fermata/capolinea presso il Movicentro di Cossato, per poi deviare su via Matteotti e successivamente lungo via Maffei (300) / via XXV Aprile, via Garibaldi, via Dante (400). Viceversa in senso opposto.

Nei due sensi, saranno temporaneamente soppresse le fermate:● via Mazzini portici (300-400)● piazza Perotti (300)● via Marconi (300)● via Mazzini chiesa (400)● via Garibaldi (Aglietti) (400)