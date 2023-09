Valdigne Triathlon, ancora un weekend sportivo ricco di grandi soddisfazioni FOTO

Tante le soddisfazioni per gli Atleti di Valdigne Triathlon in tanti Campi Gara. Il lungo Week End è iniziato a Riva del Garda dove erano in programma i Campionati Europei Junior, U23, Assoluti e Age Group di Duathlon Cross e di Triathlon.

Venerdì 8 settembre nelle gare di Duathlon con le ruote “grasse” oro europeo per la “Regina dei Duathlon” Marinella Sciuccati nella cat W60-64, argento per il romagnolo Michele Vanzi tra gli M70-74 (ennesimo podio di stagione!), belle prove per Giacomo Gangi, 4° tra gli Junior e 6° posto per il lecchese Paolo Bonacina tra gli M60-64. Domenica 10 settembre 2023, sempre a Riva del Garda si sono disputati i Campionati Europei di Triathlon Cross Junior, U23, Assoluti e Age Group. Anche qui sono fioccate le prestazioni eccezionali degli atleti in verde-turchese-oro.

Al mattino bronzo, tra le Junior, per la Campionessa Italiana in carica la torinese Silvia Turbiglio, gara quella Junior femminile e maschile che ha visto il dominio degli atleti azzurri con 6 body italiani sui due podi in un tripudio tricolore! Nella gara Assoluta Maschile, dominio assoluto per “lo Squalo”, il lecchese Michele Bonacina ancora una volta fa sua la gara su un palcoscenico importante, e mette il suo sigillo d’oro al Campionato Europeo di Tri Cross Assoluto.

Anche nella gara Age Group grandissime prove del Team Valdigne con il body della Nazionale Italiana: oro per una fantastica Monica Cibin tra le W45-49, bissato dalla torinese Tiziana Squizzato tra le W 50-54, ancora un podio con l’argento per Michele Vanzi Tra gli M70-74, ottima gara per il biellese Marco Schiapparelli, 4° ad un passo dal podio tra gli M45-49. Sempre sabato 9 settembre a San Mauro Mare (FC) prova d’autore per il padovano Nicolò Ragazzo che, in una gara dall’alto livello tecnico, conquista l’oro assoluto nel Triathlon Sprint.

Domenica 10 settembre a Valmadrera ancora una volta i colori del Team Valdigne sugli scudi! Al femminile bronzo assoluto per Matilde Salati che continua la sua striscia di ottime prestazioni, 5° posto assoluto per Erica Maculan in buona forma dopo un infortunio, al rientro dopo uno stop anche il valdostano Davide Bajo, che conquista il 12° posto assoluto e il bronzo tra gli S2. A Erkner (Germania) si è disputato domenica 10 settembre il 70.3 del prestigioso Circuito IM, il biellese Stefano Massa con il 7° posto di Categoria M55-59 ha conquistato la sua 15° qualifica (slot) ad un Mondiale del Circuito “pallinato”, ottima prova anche per il veronese Andrea Polito che chiude la gara con il suo personale sulla distanza di 5h e 25’.

A Lodi si è disputata la Finale del Circuito Interregionale Giovanile Nord-Ovest con l’organizzazione di Piacenza Sport di Stefano Bettini, grandissima soddisfazione per Atleti, Coach e Dirigenti di Valdigne Triathlon che conquistano il Trofeo Giovanile Nord Ovest a Squadre con la prima posizione fra i Team di Piemonte, Valle D’Aosta Liguria e Lombardia dopo l’appassionante kermesse in sei gare. Un vero successo di squadra nel combattutissimo settore giovanile italiano del Triathlon! In mattinata si sono disputate le gare delle categorie “Giovani” con l’avvincente formula Eliminator, Semifinale e Finale per gli Youth A e Batterie, Semifinale e Finale per gli Youth B e gli Junior. Tra le YA ancora una splendida prova per l’arquatese Erica Pordenon argento al traguardo, molto positive le prove della parmense Asia Baistrocchi (5°) e Ginevra Sclavo (6°) sempre entrambe tra le migliori in ogni gara.

Nella Classifica Finale Individuale di categoria del Circuito Interregionale grande successo per Pordenon e ottimo 6° posto per Sclavo. Al maschile buoni piazzamenti per i torinesi Lorenzo Gatti (28°) e Lorenzo Strazzari (31°) che sono entrati in finale, si sono classificati il biellese Matteo Micheletti (34°), l’astigiano Kasian Giacobone (37°) e il torinese Pietro Col (48°), ritirato per un’indisposizione Leonardo Chierotti.

Tra le YB buona prova al rientro post infortunio per la biellese Costanza Antoniotti (7°) che è entrata in finale, positive Ludovica Sabbia (11°) e la parmense Fosca Boldrocchi (16°) che sono entrate in Semifinale. Nella Classifica Finale di Circuito 4° posto per Costanza Antoniotti. Al maschile tra gli YB, il torinese Filippo Gai (23°) si è qualificato per la semifinale, sfortunata, ancora una volta, la prova di Filippo Col eliminato in batteria a causa di una foratura quando si trovava tra i migliori dopo il nuoto. Nella gara Junior, purtroppo poco partecipata sia al maschile che al femminile, è entrato in Finale Giacomo Gangi (9°), in Semifinale Enea Demarchi (11°).

Nel pomeriggio si sono svolte le gare dei Giovanissimi (Kids), tra gli Esordienti ancora una gara top con l’oro per il biellese Thomas Zecchini, il giovane allenato da Bea Lanza al centro Sportivo Pralino, conquista anche il 2° posto finale nella classifica di Circuito, 6° posto per il torinese Marco Turbiglio (3° nella classifica finale di Circuito). Tra i Ragazzi buone le gare del biellese Federico Cagnin (9°) e del torinese Pietro Ciccarelli (23°). Nella categoria Ragazze tanti ottimi piazzamenti per le giovanissime in verde-turchese-oro: 11° Caterina Pinna, 14° Cecilia Lorenzoni, 16° Chiara Gai, 18° Giulia Ferrari, 26° Martina Cigolini, 35° Giada Sclavo e 38° Cecilia Melicar tutte ben piazzate sul traguardo finale con grande soddisfazione delle Coach Beatrice Lanza e Maria Angioni. Ora gli Atleti di Valdigne Triathlon sono attesi dai prossimi appuntamenti sportivi dei mesi di settembre e ottobre con la Finale di Coppa Italia Giovanile di Porto Sant’Elpidio del 16-17 settembre e i Campionati Assoluti di Triathlon Sprint di Cervia del 30 settembre - 1 ottobre.