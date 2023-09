Tor des Géants, ha tagliato il traguardo la biellese Chiara Tallia

Prosegue il Tor des Géants e a tagliare il traguardo oggi venerdì 15 settembre dopo Mauro Cagliano e Cristian Carelli è stata un'altra biellese, Chiara Tallia, arrivata 158° in 121H 26' 32''. Per Chiara questo del 2023 ha rappresentato l'8° Tor nel quale è arrivata in finale dei 9 ai quali ha partecipato.

Con dati aggiornati a oggi alle 18 restano in gara Riccardo Eulogio al 342° posto, Antonio Renna al 352°, Claudio Bocchino al 414°, Enrico Correale al 469°, Nicolò Munarin al 558°, Giuseppe Natale al 568° e Matteo Bodone al 614°.