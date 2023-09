Tor des Géants, Cagliano è il 1° biellese al traguardo: arrivato anche Carelli

Sono arrivati: i primi corridori biellesi sono giunti al traguardo dell'edizione 2023 del Tor des Géants. Chiude in 99° posizione il portacolori de La Vetta Running Mauro Cagliano con un tempo pari a 113h 10' 08''. Alle sue spalle Cristian Carelli, giunto in 134° posizione, con un tempo di 119h 08' 33''.

Continua, intanto, senza intoppi, la gara degli altri runners biellesi. Queste le loro posizioni registrate alle 10.30 di oggi, 15 settembre: Chiara Tallia in 150° posizione, Riccardo Eulogio in 346°, Antonio Renna in 381°, Claudio Bocchino in 395°, Enrico Correale in 428°, Giuseppe Natale in 536°, Nicolò Munarin in 574° e Matteo Bodone in 621°.