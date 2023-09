Annullato l'evento in piazza Duomo, il quadrangolare di scherma a Biella sarà ospitato a Gli Orsi

“Le previsioni meteorologiche non ci hanno lasciato altra scelta e così il quadrangolare con gli atleti della nazionale italiana di sciabola e l’attività programmata dall’APD Pietro Micca si disputeranno al centro commerciale Gli Orsi”.

Il vice sindaco Giacomo Moscarola avrebbe voluto sfruttare la cornice di piazza Duomo per rilanciare il centro cittadino in occasione di un evento così prestigioso. “Non potevamo permetterci di far correre alcun rischio ai migliori quattro sciabolatori italiani – conclude Moscarola -. Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo ed Enrico Berrè, indosseranno il giubbetto elettrico e anche due sole gocce di pioggia avrebbero potuto creare problemi. Inoltre, anche la pedana, se umida, potrebbe rivelarsi pericolosa. Per questi motivi abbaiamo deciso di spostarci nella galleria del centro commerciale Gli Orsi per stare al coperto e poter svolgere l’intero programma pomeridiano della manifestazione senza patemi. Con l’occasione ci tengo a ringraziare la direzione del centro che si è subito data disponibile ad ospitare questo grande evento per la città”.

PROGRAMMA DELL’EVENTO PREVISTO SABATO 16 SETTEMBRE

Sabato 16 settembre

Ore 10,00, Museo del Territorio

Presentazione ufficiale dell’evento con la presenza di Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo ed Enrico Berrè presso il Chiostro San Sebastiano e saluto delle Autorità.

La presentazione avverrà sotto forma di Talk show moderato da Alessandro Alciato.

Saranno presenti anche gli schermitori biellesi Vittoria Siletti e Francesco Ferraioli.

Ore 11,30, museo Fondazione FILA

Visita di Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo ed Enrico Berrè, Francesco D’Armiento, Vittoria Siletti e Francesco Ferraioli presso il Museo della Fondazione FILA.

Ore 14,30, Centro Commerciale Gli Orsi

La prima parte dell’evento è organizzato dall’APD Pietro Micca Biella: due ore dedicate ai più piccoli (tesserati della Pietro Micca e non), anche grazie all’incontro con i quattro campioni.

Ore 16,00, Centro Commerciale Gli Orsi

Prevista un’esibizione di Vittoria Siletti e Francesco Ferraioli, i due atleti di punta formati dalla Pietro Micca.

Ore 16,30, Centro Commerciale Gli Orsi

1° TROFEO CITTA’ DI BIELLA DI SCIABOLA

Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo ed Enrico Berrè in pedana, protagonisti di una gara (quadrangolare) con i migliori sciabolatori azzurri.