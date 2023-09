Prende il via, dopo la pausa estiva, il Trofeo Italia riservato a fuoristrada e utv nella storica pista del Sassello in provincia di Savona.

I driver biellesi sperano in una buona prestazione per consolidare il bel punteggio accumulato nelle precedenti 4 prove. La loro mini tdi seguita da carrozzeria Bonino, tecnology solution e cf promotion anche se ancora in fase di sviluppo porterà in gara nuovi aggiornamenti.