Basket, domani Opena Day rosa con la BFB

Sabato pomeriggio la società Basket Femminile Biellese aprirà le porte della palestra di via Galileo Galilei 12 di Biella per permettere a tutte le bambine e ragazze dai 7 anni in su di provare a giocare a basket. Un open day gratuito, con gli istruttori e allenatori della compagine femminile e dei Paladini, società di minibasket biellese.

Il ritrovo sarà alle 15.30 e chi vorrà provare si cimenterà in giochi con la palla a spicchi. Alle 17.30 è prevista anche una gustosa merenda per tutti.Non occorre prenotarsi, ma è sufficiente presentarsi sabato in palestra.

Per info tel. 3402916806 - 3470837381