Seab, audizione in commissione Ambiente in comune a Biella

La III Commissione Consiliare è stata convocata in comune a Biella per mercoledì 20 settembre, alle ore 18:00, presso la sala consiliare di Palazzo Oropa, in via Battistero 4.

I punti all’ordine del giorno riguarderanno l'ambiente, il Servizio di igiene pubblica, l' Analisi del servizio in essere e si parlerà di eventuali criticità e prospettive.

Alla Commissione parteciperanno i rappresentanti della S.E.A.B. S.p.a.