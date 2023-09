Ultima serata quella di ieri a Vigliano per raccontare i 100 anni di storia de I Carrettieri

100 anni raggruppati in 3 serate. L'associazione Carrettieri di Vigliano a giugno ha dato il via a una serie di incontri, per fare conoscere l'associazione, per non fare dimenticare chi erano i carrettieri, per far sì che le tradizioni continuino a vivere.

Il primo è stato il 15 giugno, il secondo il 13 luglio e il terzo ieri, giovedì 14 settembre, e in tutti la partecipazione è stata molto buona.

E a fare gli onori di casa è stato in tutte e tre le occasioni Marco Macchieraldo. Ecco le tre serate, 100 anni storia, raccolti in un video realizzato da Sarah Avagnina.