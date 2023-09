I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 15, 16 e 17 settembre

Venerdì 15

- Biella, Pigiama Run, a partire dalle ore 16:30, accoglierà i partecipanti con momenti di intrattenimento, musica e sport, partenza 18,30

- Pray, Pray in vetrina, luna park, musica e stand enogastronomici

- Biella, alle ore 18.00 presso lo Spazio Cultura di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella l’inaugurazione della mostra dei lavori realizzati dai bambini di LaborARTE “I COLORI DELLA FELICITA’”. Durante il periodo della mostra sono previsti dei laboratori per i bambini. La mostra chiuderà il primo di ottobre.

- Cossato, concerto country, al teatro comunale, i fondi saranno raccolti a favore del “Reparto di Nefrologia Infantile dell'Ospedale Regina Margherita” di Torino.

- Gaglianico, campionato bocce

- Candelo, Piazza Castello, Calici nel Borgo di Candelo

- Massazza, festa parrocchiale, terzo torneo Gamba di Legno celibi contro ammogliati

- Mottalciata, sagra dell'uva

- Vigliano parrocchia di San Michele in festa

- Pralungo, serata all'insegna della solidarietà, presso il polivalente concerto de il trio composto da Ludovico Aiazzone, Alfonso Zambanini e Massimo Clemente, il gruppo “I Galas” ed “The Erios Quintet”. La raccolta fondi che intende avviare la serata, è a favore della storica Biblioteca Manfrediana di Faenza

- Bioglio, Sagra del Gazebro

- Occhieppo Superiore, Villa Mossa, Festival dell'Instabilità e del Disequilibrio

- Pollone, festa Sant'Eusebio, festa dei giovani in piazza dalle 19,30.

sabato 16

- Pollone, festa Patronale di San'Eusebio, 25° MINI GIRO DI POLLONE per i bimbi e a seguire una ricca merenda

- Gaglianico, campionato bocce

- Biella, Basket Femminile Biellese open day dalle 15,30

- Biella, via Italia 39 interno cortile, aperitivo veneziano

- Occhieppo Superiore, Villa Mossa, Festival dell'Instabilità e del Disequilibrio

- Biella, dalle 10 alle 12 campo da basket Piazza del Monte in Riva, Open Day Corsi Bi Roller Pattinaggio Biella

- Oropa, Visita guidata al Giardino Botanico di Oropa riservata ai titolari di Abbonamento Musei

- Gifflenga, Passeggiata a Biella e dintorni

- Massazza, festa parrocchiale, giochi per bimbi al parco comunale, ore 18.30 santa messa,

- Biella, pellegrinaggio notturno Biella-Oropa, ritrovo in piazza Duomo alle 20,30 partenza alle 21 arrivo alla basilica per le 7,30

- Sordevolo, La Passione di Sordevolo presenta nuovo direttivo alle 16,30 presso la sala consigliare del Comune

- Ponderano, mercatino pulci

- Valdilana, eventi ripuliamo il mondo, alle 9 ritrovo presso piazza Alpini d'Italia, 9,15 partenza gruppi raccolta

- Biella, Stracada

- Cossato, settembre in biblioteca dalle 16

- Biella, campioni sotto le stelle, campioni nazionali di sciabola dalle 14,30 in piazza Duomo. Alle 10presso il museo del territorio di Biella!!! Talk show con i ragazzi della nazionale di scherma condotto da Alessandro Alciato, ingresso libero.

- Cossato, notte bianca

- Oropa, torneo di Pickleball, ore 10:00 ritrovo presso Polisportivo in piazzale Busancano

- Ronco Biellese, la xx edizione della “Sagra del Pailet”

- Biella, Palazzo Gromo Losa, auditorium dalle 18 Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica parlerà con la giornalista Annalisa Chirico.

- Piadicavallo, Passi, luoghi e voci. Memorie materiali e immateriali dell'Alta Valle del Cervo, al parco delle Ravere alle 14,45 passeggiata guidata

- Vigliano, parrocchia di San Michele in festa

- Sala Biellese, Casa della Resistenza, via Ottavio Rivetti 5, QUATTRO PASSI NELLA STORIA... DELLA RESISTENZA!

- Rosazza, Passi, Luoghi e Voci, passeggiata, con ritrovo al parco delle Ravere

- Candelo, incontri in biblioteca, alle ore 17.00, presso la Sala degli Affreschi di via Matteotti 48, sarà con i giornalisti Luigi Lusenti e Fabio Sottocornola, autori del libro “12 dicembre 1969 - La perdita dell’innocenza”.

- Bioglio, Sagra del Gazebro

- Biella, chiesa di San Filippo, stagione concertistica, Rassegna “Ad Maiorem Dei Gloriam”, concerto per organo, Angelo Comotto dalle 21

domenica 17

- Pollone, festa Patronale di San'Eusebio, dalle 17 grande concerto presso la Chiesa Parrocchiale

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, “Il respiro lieve del vetro” di Lucio Bubacco, laboratorio

- Gaglianico, campionato bocce

- Castelletto Cervo, Cantone Chiesa, Monastero cluniacense di Castelletto Cervo

- Bielmonte, ritrovo Bocchetto Sessera, Domeniche in alpeggio

- Massazza, festa parrocchiale, Risoincammino pranzo itinerante tra risaie e castello dalle 11,30

- Mottalciata, sagra dell'uva, dalle 9 raduno trattori d'epoca a moderni

- Biella Oropa Vespa Club, partenza alle 9 e alle 11,30, trofeo regolarità Nord Ovest

- Biella, Corsa della speranza, Fondo Edo Tempia, partirà alle 10,30, mentre il minigiro per i bambini prenderà il via alle 10. Piazza del Monte è la nuova sede del villaggio di partenza e arrivo, in sostituzione di piazza Vittorio Veneto

- Miagliano, Storie di Piazza, alle ore 16:00 saranno interpreti della visita teatralizzata lungo la roggia

- Ronco Biellese, la xx edizione della “Sagra del Pailet”

- Bagneri, festa per Madonna del Piumin, ritrovo per la Santa Messa presso la statua della Madonna alle ore 11 con i canti del Coro Monte Mucrone (in caso di maltempo in chiesa parrocchiale), al pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale Coro Monte Mucrone presenta nuovo canto

- Vigliano parrocchia di San Michele in festa

- Candelo, Candelo inaugurazione dell'itinerario rinnovato grazie a Fondazione Biellezza, ore 10.00, ritrovo presso il parcheggio di Via Castellengo, ai limiti della Baraggia, e passeggiata fino all'Aula Verde, "Storie di Baraggia"

- Occhieppo Inferiore, Pic-Nic d'Artista nell'ambito della manifestazione Arte Condivisa dalle ore 11. Laboratori, street food e Open Mic e esposizione di opere degli artisti

- Pettinengo, Piccola Fata ODV organizza un laboratorio didattico al Museo dell'Infanzia dalle 15

- Biella, "Anche i gatti amano", evento di Gattopoli, dalle 9 alle 18,30 nello storico Cantinone vicino al Palazzo della Provincia di Biella.

- Oropa, Oropa Outdoor: la passeggiata al Cucco, sul sentiero dei Preti

- Muzzano, Festa della Madonna del Piumin

Mostre:

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5 - L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià

fino al 15/10/2023

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23 Apertura di Casa Zegna e inaugurazione della mostra temporanea \"E il giardino creò l'uomo\" fino al 12/11/2023

- Donato, Centro di Documentazione sull’Emigrazione, Mostre al Centro di documentazione sull'Emigrazione, fino al 24/09, tutte le domeniche dalle ore 14.30 alle 18.30.

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, “Il respiro lieve del vetro” di Lucio Bubacco, domenica 17 settembre

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25 “Il Giardino dell’anima” di Elham Aghili, il 17 settembre