Grave incidente sul lavoro a Oleggio, operaio cade da un trabattello: ferito grave

Un operaio ha riportato gravi ferite a seguito di una caduta da un trabattello, le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell'incidente, a Oleggio, sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato l'uomo in condizioni critiche all'ospedale Maggiore di Novara. Le forze dell'ordine e il personale dello Spresal dell'Asl sono intervenuti per le necessarie procedure investigative.