Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente autonomo che ha coinvolto una donna alla guida di un'auto che si è ribaltata, dopo essere uscita dalla carreggiata, questa sera poco dopo le 20, sulla SP 228 a Roppolo

I primi soccorsi sono stati prestati dagli agenti della Guardia di Finanza che hanno affidato la conducente ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale e le cure necessarie. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata.